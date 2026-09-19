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Царьград

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Евгения Медведева соберёт 9 млн рублей на шоу "Дискотека 90-х"

Евгения Медведева соберёт 9 млн рублей на шоу "Дискотека 90-х"

Евгения Медведева проведёт уникальное ледовое шоу "Дискотека 90-х", на котором при аншлаге можно будет собрать до 9 млн рублей.

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