Допустимую температуру воздуха в самолетах закрепят законодательно

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Допустимую температуру воздуха в самолетах – 20–25 °C – собираются закрепить на законодательном уровне в 2025 году при переиздании федеральных авиаправил, сообщили в "Известиях" со ссылкой на Минтранс.
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