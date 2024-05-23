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Допустимую температуру воздуха в самолетах закрепят законодательно

Допустимую температуру воздуха в самолетах закрепят законодательно

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Допустимую температуру воздуха в самолетах – 20–25 °C – собираются закрепить на законодательном уровне в 2025 году при переиздании федеральных авиаправил, сообщили в "Известиях" со ссылкой на Минтранс.

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