В Омской области подсчитали число людей с ВИЧ на 2025 год

Министерство здравоохранения Омской области опубликовало информацию о числе людей с ВИЧ в регионе. На 1 января 2025 года в Омске и области зарегистрировано 15 904 взрослых с данной инфекцией, что соответствует уровню пораженности в 874,8 случаев на 100 тысяч жителей.