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Спорт Уик-Энд

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Игорь Ледяхов привёл аргументы почему УЕФА не допустит российских футболистов

Игорь Ледяхов привёл аргументы почему УЕФА не допустит российских футболистов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов в интервью «Советскому спорту» выразил уверенность в том, что российские футбольные команды не будут допущены к международным соревнованиям в ближайшее время.

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