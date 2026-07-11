Игорь Ледяхов привёл аргументы почему УЕФА не допустит российских футболистов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов в интервью «Советскому спорту» выразил уверенность в том, что российские футбольные команды не будут допущены к международным соревнованиям в ближайшее время.
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