"Алло, Трамп на проводе". Вот как мировые лидеры звонят друг другу

Если вы думаете, что американский президент вдруг возьмет и скажет: "А наберите-ка мне Путина", — или даже сам позвонит ему по мобильному и пойдет беседовать в туалет, то прекратите смотреть голливудские фильмы! Беседы между главами государств долго готовятся.