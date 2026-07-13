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Не охватами едиными: как бренды ищут новую эффективность

Не охватами едиными: как бренды ищут новую эффективность

Модератор: Ольга Троценко, экс-директор по стратегическому маркетингу «Твое» Спикеры: Николай Астафьев, руководитель отдела рекламы «Газпромбанка» Ирина Романова, генеральный директор PHD (Media Direction Group) Екатерина Богдан, генеральный директор, сооснователь сейлз-хауса «ЭКРАН» Татьяна Ковалевская (Долдо), коммерческий директор Т2 AdTech Анна Рогачева, управляющий директор маркетинга «СберПрайм» и экосистемы B2C «Сбер» Надежда Филягина, управляющий директор Future Lab (ГК Starlink) Руслан Осин, директор по клиентскому опыту VK Максим Погребняк, руководитель направления онлайн-маркетинга Ozon О чем говорили на секции Как отличить чистый трафик от фрода Как превратить контент в точку продаж Где искать настоящие связи аудитории Как встроить бренд в готовый контент Почему сегодня недостаточно просто быть громче Как использвать ИИ в маркетинге и не потерять экспертизу Зачем экосистемам персональный подход к каждому пользователю Почему эффективность — национальная особенность Шесть испытаний для рекламного трафика  Руководитель отдела рекламы «Газпромбанка» Николай Астафьев посвятил свое выступление качеству трафика.

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