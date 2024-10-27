Гладков: Женщина ранена после атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что в ночь с субботы на воскресенье боевики Вооружённых сил киевского режима вновь применили боевые дроны для того, чтобы ударить по областной территории.
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