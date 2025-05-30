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Потеря веса в среднем возрасте: путь к долголетию и улучшению здоровья

Потеря веса в среднем возрасте: путь к долголетию и улучшению здоровья

Новое долгосрочное исследование, проведённое учёными из Университета Хельсинки (University of Helsinki), показало, что умеренная потеря веса в раннем среднем возрасте может значительно улучшить здоровье и продлить жизнь.

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