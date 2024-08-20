Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 447 подписчиков

В Китае предрекли поражение США при одновременном участии в трех конфликтах

В Китае предрекли поражение США при одновременном участии в трех конфликтах

Участие США в войнах сразу на нескольких фронтах приведет к поражению, пишет Global Times. «На протяжении всей истории державы, которые участвовали в войнах на нескольких фронтах, зачастую несли поражение», — отмечается в публикации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх