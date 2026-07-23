Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с «Зенитом».
«Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с «Зенитом»
Комментарии
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Юрий Зубрин
Скажем так ,"спартак" не умеет и не любит проигрывать .Это старая или скорее застарелая болезнь ,которая тянется с начала 2000 годов ,когда доминация романцевского "Спартака" закончилась и наступили другие времена ,когда другие команда начали доминировать в футболе.Но обратите на тот момент ,что практически перед каждым чемпионатом руководство "Спартака" ,болельщики выступают спрогнозами ,которые не оставляют шансов другим командам ,а в итоге результат оказывается не утешительным для "Спартака" и тогда начинается компания обвинений всех и вся в том ,что не дали им победить ...Это " фантомные боли " по прошлым временам !
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