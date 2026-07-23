RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

«Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с «Зенитом»

«Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с «Зенитом»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с «Зенитом».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Скажем так ,&quot;спартак&quot; не умеет и не любит проигрывать .Это старая или скорее застарелая болезнь ,которая тянется с начала 2000 годов ,когда доминация романцевского &quot;Спартака&quot; закончилась и наступили другие времена ,когда другие команда начали доминировать в футболе.Но обратите на тот момент ,что практически перед каждым чемпионатом руководство &quot;Спартака&quot;  ,болельщики выступают спрогнозами ,которые не оставляют шансов другим командам ,а в итоге результат оказывается не утешительным для &quot;Спартака&quot; и тогда начинается компания обвинений всех и вся в том ,что не дали им победить ...Это &quot; фантомные боли &quot; по прошлым временам !
Ответить
1 м.