Традиции и приметы в народный праздник Иван Молчальник: что можно и нельзя делать 16 декабря 2023 года Евгения ТрубицкаяВеками, 16 декабря, православная церковь почитает память преподобного Иоанна Молчальника, епископа Колонийской церкви, который был прославлен и признан святым.
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