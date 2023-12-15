Традиции и приметы в народный праздник Иван Молчальник: что можно и нельзя делать 16 декабря 2023 года Евгения ТрубицкаяВеками, 16 декабря, православная церковь почитает память преподобного Иоанна Молчальника, епископа Колонийской церкви, который был прославлен и признан святым.