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Смартфон Honor за $115, у которого есть дополнительный экран как у Xiaomi 18 Pro за $900. Представлен Play20C с батареей 6000 мАч и 50-мегапиксельной камерой

Смартфон Honor за $115, у которого есть дополнительный экран как у Xiaomi 18 Pro за $900. Представлен Play20C с батареей 6000 мАч и 50-мегапиксельной камерой

Это клон модели Honor X5d s, но ориентирован на международный рынок Honor представила на глобальном рынке бюджетный смартфон Play20C, одной из главных особенностей которого стал дополнительный сенсорный дисплей на задней панели.

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