Финляндия уже седьмой раз подряд признается самой счастливой страной в мире. Об этом написал ТАСС со ссылкой на ежегодный Всемирный доклад счастья от группы экспертов по заказу ООН.
Финляндию снова признали самой счастливой страной мира
Комментарии
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Александр Ляхов
Самые счастливые финны выходят на общенациональные, массовые демонстрации. Как надоела эта наглая ложь с рейтингами.
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22 час.
АЛ
Александр Ляхов
Демонстрации -забастовки.
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22 час.
АН
Алексей Наседкин
Ну о ВВП на душу населения у наших руководителей не особо голова болит и счастливо ли оно, иль нет, их это не волнует. Их волнует количество ВВП на лично их души и души тех, кто сумел безумно обогатиться и руководят ими.
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21 час.
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