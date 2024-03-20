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  • Алексей Наседкин
    Ну о ВВП на душу населения у наших руководителей не особо голова болит и счастливо ли оно, иль нет, их это не волнует...Финляндию снова п...
  • Александр Ляхов
    Демонстрации -забастовки.Финляндию снова п...
  • Александр Ляхов
    Самые счастливые финны выходят на общенациональные, массовые демонстрации. Как надоела эта наглая ложь с рейтингами.Финляндию снова п...

Финляндию снова признали самой счастливой страной мира

Финляндию снова признали самой счастливой страной мира

Финляндия уже седьмой раз подряд признается самой счастливой страной в мире. Об этом написал ТАСС со ссылкой на ежегодный Всемирный доклад счастья от группы экспертов по заказу ООН.

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Комментарии
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Александр Ляхов
Самые счастливые финны выходят на общенациональные, массовые демонстрации. Как надоела эта наглая ложь с рейтингами.
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22 час.
АЛ
Александр Ляхов
Демонстрации -забастовки.
Ответить
22 час.
АН
Алексей Наседкин
Ну о ВВП на душу населения у наших руководителей не особо голова болит и счастливо ли оно, иль нет, их это не волнует. Их волнует количество ВВП на лично их души и души тех, кто сумел безумно обогатиться и руководят ими.
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21 час.

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