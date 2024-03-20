Финляндию снова признали самой счастливой страной мира

АН

Алексей Наседкин

Ну о ВВП на душу населения у наших руководителей не особо голова болит и счастливо ли оно, иль нет, их это не волнует. Их волнует количество ВВП на лично их души и души тех, кто сумел безумно обогатиться и руководят ими.