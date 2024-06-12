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Жена уговаривает продать Весту и взять ей «Чери»: Быстро поставил её на место и рассказал, почему категорически нельзя этого делать

Жена уговаривает продать Весту и взять ей «Чери»: Быстро поставил её на место и рассказал, почему категорически нельзя этого делать

Так получилось, что у нас в семье есть две машины, одна из которых — Шкода Рапид, про которую многие читатели знают уже практически столько же, сколько и я сам, а вторая — Vesta 1 генерации, которая была выпущена ещё до ссоры с альянсом Renault-Nissan.

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