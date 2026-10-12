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Премьер-лига. Женщины. МБА примет «Спарту энд К», «Владимирские львицы» сыграют против «Энергии» и другие матчи

МБА встретится со «Спартой энд К», «Владимирские львицы» примут «Энергию». Чемпионат России Женщины Премьер-лига Динамо Москва – Енисей 12 октября .

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