Три улицы остались без воды в Рязани 2 сентября

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводе. Ресурса не будет до 17:00 на улице Новосёлов в доме № 30 корпус 2, на улице Полевой (Шереметьево-Песочня) в домах №№ 1, с 3 по 14, 16, 16а, с 17 по 27, 27 корпус 2, 28, 29 и 30 и на улице Шереметьевский проезд в доме № 4.