Депутат Каптелинина: для отдыха зимой стоит выбирать Красноярский край и Шерегеш

Одними из лучших направлений для отдыха в России в зимний сезон будут Шерегеш, Красноярский край и Алтай.
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