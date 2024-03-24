«Отягчающие обстоятельства». Полный текст заявления FIA о штрафе Алонсо

«Отягчающие обстоятельства». Полный текст заявления FIA о штрафе АлонсоAston MartinСтюарды Гран При Австралии объяснили, почему наказали Фернандо Алонсо на 20 секунд, которые отбросили испанца с шестого на восьмое место в итоговой классификации гонки.
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