«Отягчающие обстоятельства». Полный текст заявления FIA о штрафе Алонсо

«Отягчающие обстоятельства». Полный текст заявления FIA о штрафе АлонсоAston MartinСтюарды Гран При Австралии объяснили, почему наказали Фернандо Алонсо на 20 секунд, которые отбросили испанца с шестого на восьмое место в итоговой классификации гонки.