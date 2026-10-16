Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер во время общения с журналистами не стал прямо отвечать на вопрос о предложении США использовать замороженные российские активы для возобновления мирных переговоров, сообщает KP.
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