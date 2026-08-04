🤬 Вот такие беспилотники собирал мужчина по заданию Киева в Крыму, чтобы навредить полуострову В Крыму пресечена деятельность пособника украинских спецслужб.
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🤬 Вот такие беспилотники собирал мужчина по заданию Киева в Крыму, чтобы навредить полуострову В Крыму пресечена деятельность пособника украинских спецслужб.