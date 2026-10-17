Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 50-летнего жителя Александрова, который вечером 12 сентября с балкона своей квартиры обстрелял из охолощенного автомата Калашникова компанию отдыхавших во дворе людей, среди которых были дети.
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