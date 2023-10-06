Дептранс Москвы: в Гагаринском тоннеле машина врезалась в стоящий автомобиль

В Москве в Гагаринском тоннеле водитель такси влетел в остановившийся автомобиль и сбил двух мужчин. В результате ДТП пострадали три человека, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.