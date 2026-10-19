Во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Париже, Франция, 17 октября 2026 года © Stephanie Lecocq/ReutersПремьер-министр Франции Себастьен Лекорню после заседания кризисного штаба, посвященному беспорядкам в стране, поручил префектам департаментов ввести комендантский час в ряде районов.
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