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Британская карта редкоземельных месторождений Украины – половину из них уже контролирует Россия

Британская карта редкоземельных месторождений Украины – половину из них уже контролирует Россия

Британское издание The Independent посвятило большой иллюстрированный картами материал о местах залегания на Украине редкоземельных минеральных ресурсов, доступ к разработке которых Офис Зеленского открыто предлагает США в качестве платы за продолжение военной помощи Киеву.

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Комментарии
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Daddy Bo
Ну, вот в конце концов и появился смысл в общенатовской поддержке украинского геноцида русских именно  на донбассе и луганской области, а также рыданий по Крыму. Карты - они всегда правду говорят. В том числе и карты месторождений.
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