Британская карта редкоземельных месторождений Украины – половину из них уже контролирует Россия

Британское издание The Independent посвятило большой иллюстрированный картами материал о местах залегания на Украине редкоземельных минеральных ресурсов, доступ к разработке которых Офис Зеленского открыто предлагает США в качестве платы за продолжение военной помощи Киеву.
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