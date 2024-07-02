Опубликовал, но сразу удалил пост для Пугачевой: что хотел сказать Киркоров и почему испугался?

В сети обсуждают загадочную историю о том, как Филипп Киркоров якобы выложил пост в первое воскресенье весны, поздравив всех с наступлением теплого сезона и уделив особое внимание своей бывшей жене Алле Борисовне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии