Диего Коста близок к переходу в «Коринтианс». Контракт – до конца года, зарплата – 1,2 млн евро

Экс-форвард «Атлетико» и «Челси» Диего Коста, вероятно, продолжит карьеру в Бразилии. 33-летний нападающий близок к переходу в «Коринтианс», сообщает журналист Николо Скира.
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