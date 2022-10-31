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Овощной суп с копченой скумбрией

Овощной суп с копченой скумбрией

Скумбрия отлично подходит не только для жарки и запекания, но и для приготовления первых блюд. Вне зависимости от того, какая рыба у вас есть под рукой: свежая, копченая или консервированная, вы всегда сможете сварить на ее основе вкуснейший суп.

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