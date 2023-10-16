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«Джокер в рукаве»: Кедми раскрыл, каким будет ответный ход РФ после полного поражения ВСУ

«Джокер в рукаве»: Кедми раскрыл, каким будет ответный ход РФ после полного поражения ВСУ

Военно-политический эксперт, экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми в программе «Полный контакт» с Владимиром Соловьёвым объяснил, каким будет ответный ход России после полного провала ВСУ.

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