В Петербурге откроется выставка о наследии графов Шереметевых

11 апреля в залах Парадной анфилады Шереметевского дворца - Музея музыки, откроют выставку “И все мы кланяемся прошлому сейчас”, приуроченную к юбилейным датам рождения двух братьев графов Шереметевых: 180-летию Сергея Дмитриевича и 165-летию Александра Дмитриевича, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
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