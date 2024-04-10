В Петербурге откроется выставка о наследии графов Шереметевых

11 апреля в залах Парадной анфилады Шереметевского дворца - Музея музыки, откроют выставку “И все мы кланяемся прошлому сейчас”, приуроченную к юбилейным датам рождения двух братьев графов Шереметевых: 180-летию Сергея Дмитриевича и 165-летию Александра Дмитриевича, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.