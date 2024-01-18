Правила купания в проруби на Крещение Господне: как не заболеть 19 января 2024 года Алёна ЮрьеваОдним из ключевых обрядов в праздновании православного Крещения Господнего, который в 2024 году приходится на 19 января, является традиционное купание в проруби.
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