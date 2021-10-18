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Прикольные перлы от медиков

Прикольные перлы от медиков

Там пошутил, здесь пациента подколол, и жизнь уже не кажется такой серой и унылой!По многочисленным просьбам отвечаем всем и сразу! Некоторые таблички вызывают недоумение, другие же заставляют смеяться до упадуИ как это можно выговоритьПока стоишь в очереди, можно поднять себе настроение, читая таблички и плакаты!Интернет теперь только в регистратуре, будьте внимательныЧто-то меня отчество его смущает…Некоторые объявления — прямо-таки настоящий шедевр!А вот это неожиданно…А вот здесь все как всегда.

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