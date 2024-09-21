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Петербургский дневник

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Минобороны сообщило о ночной атаке БПЛА в восьми регионах России

Минобороны сообщило о ночной атаке БПЛА в восьми регионах России

Средствами ПВО перехвачен и сбит 101 беспилотник самолетного типа Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о попытке ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ.

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