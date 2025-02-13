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Российский «Суперкам» покажут в Абу-Даби

Российский «Суперкам» покажут в Абу-Даби

Группа компаний (ГК) «Беспилотные системы» покажет беспилотник двойного назначения Supercam S350 («Суперкам»), который применяют в ходе спецоперации, на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

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