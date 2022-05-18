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Дэнни Грин: «Вернусь до Матча звезд, но «Сиксерс» могут отказаться от меня»

Атакующий защитник «Филадельфии» Дэнни Грин оценил свои шансы вернуться в команду после разрыва крестообразной связки колена.

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