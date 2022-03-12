Евгений Кузнецов: «Не прекращаю прыгать, нацелен на Париж. Очень хочется завершить карьеру с олимпийской медалью»

Чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-2012 по прыжкам в воду Евгений Кузнецов рассказал, что намерен продолжить карьеру до Олимпиады-2024.

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