В Подмосковье опубликовано 5 закупок за неделю

РИАМО - 31 янв. Комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано 5 закупок с 22 по 26 января 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.
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