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Приморский строительный Форум-Выставка пройдёт во Владивостоке

Приморский строительный Форум-Выставка пройдёт во Владивостоке

Приморский строительный Форум-Выставка пройдёт 7-8 ноября на кампусе ДВФУ, сообщает PRIMPRESS. Организаторы приглашают принять активное участие в формировании программы Форума-Выставки: представить свою продукцию и услуги, выступить спикером и поделиться своим экспертным мнением.

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