Русский танкист с позывным «Робин» спас свой экипаж, несмотря на потерю руки

В настоящее время Робин проходит лечение в Москве.Механик-водитель башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина с позывным Робин, который потерял руку в бою, сумел спасти экипаж, несмотря на свое тяжелое ранение, сообщает РИА Новости с ссылкой на командира подразделения Александра Сопина.