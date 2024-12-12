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Русский танкист с позывным «Робин» спас свой экипаж, несмотря на потерю руки

Русский танкист с позывным «Робин» спас свой экипаж, несмотря на потерю руки

В настоящее время Робин проходит лечение в Москве.Механик-водитель башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина с позывным Робин, который потерял руку в бою, сумел спасти экипаж, несмотря на свое тяжелое ранение, сообщает РИА Новости с ссылкой на командира подразделения Александра Сопина.

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