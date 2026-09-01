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Царьград

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МЧС: Мотоциклист погиб в ДТП в Новом Уренгое 31 августа 2026 года

МЧС: Мотоциклист погиб в ДТП в Новом Уренгое 31 августа 2026 года

31 августа 2026 года в Новом Уренгое мотоциклист 1983 года рождения погиб в результате столкновения с легковым автомобилем у дома 6/5 в микрорайоне Мирный.

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