Председатель парламента Молдавии назвала русский язык объединяющим фактором

Глава парламента Молдавии Зинаида Гречаный отметила объединяющую роль русского языка в стране. Политик опубликовала в соцсети Facebook пост, в котором рассказала, что русский язык является объединяющим фактором для большого числа национальностей.
Глава парламента Молдавии Зинаида Гречаный отметила объединяющую роль русского языка в стране. Политик опубликовала в соцсети Facebook пост, в котором рассказала, что русский язык является объединяющим фактором для большого числа национальностей.
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