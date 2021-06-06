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Председатель парламента Молдавии назвала русский язык объединяющим фактором

Председатель парламента Молдавии назвала русский язык объединяющим фактором

Глава парламента Молдавии Зинаида Гречаный отметила объединяющую роль русского языка в стране. Политик опубликовала в соцсети Facebook пост, в котором рассказала, что русский язык является объединяющим фактором для большого числа национальностей.

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