Надеждин попросил ЦИК отложить рассмотрение вопроса о его регистрации на выборах

Выдвигающийся на пост президента РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин 6 февраля направил главе Центральной избирательной комиссия (ЦИК) Элле Памфиловой письмо, в котором попросил отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборах до 10 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии