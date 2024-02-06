Надеждин попросил ЦИК отложить рассмотрение вопроса о его регистрации на выборах

Выдвигающийся на пост президента РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин 6 февраля направил главе Центральной избирательной комиссия (ЦИК) Элле Памфиловой письмо, в котором попросил отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборах до 10 февраля.