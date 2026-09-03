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«От нас скрывают горькую правду. Британская армия стала позором – и посмешищем для русских» – военный историк

«От нас скрывают горькую правду. Британская армия стала позором – и посмешищем для русских» – военный историк

Британские вооруженные силы крайне уязвимы перед российкой армией. Об этом в эфире «Times Radio» заявил британский военный историк, в прошлом военкор Макс Хейстингс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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