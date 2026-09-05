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Царьград

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ТАСС: Число жертв оползней в Непале возросло до 1344 человек

ТАСС: Число жертв оползней в Непале возросло до 1344 человек

Полицейские Непала сообщили о 1344 погибших в результате разрушительного оползня и наводнения. Ведутся поиски 4898 пропавших, включая 12 русских.

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