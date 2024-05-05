Техника «Дерево» и еще 10 трюков, как быстро побороть стеснительность

Совладать со своими чувствами, расслабиться, выдохнуть и… заговорить — на публике, с незнакомцем, с начальником или любым другим человеком, которого стесняешься и, может, даже боишься — для многих из нас это непростое испытание.
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