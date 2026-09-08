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Царьград

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Hang Seng упал на 95 пунктов: беспокойство из-за нефти и ставок

Hang Seng упал на 95 пунктов: беспокойство из-за нефти и ставок

Котировки на Гонконгской фондовой бирже снижаются второй день подряд. Индексы Hang Seng, Hang Seng China Enterprises и Hang Seng Tech показали падение, вызванное риском повышения ставок в США и ростом цен на нефть из-за напряженности с Ираном.

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