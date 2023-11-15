В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали подозреваемых в попытке сбыта 57 свертков мефедрона

7 ноября около 3.00 ночи, напротив дома № 145 на улице Громова экипаж ДПС при патрулировании обслуживаемой территории для проверки документов остановил автомобиль Hyundai ix35 под управлением 44-летнего жителя Екатеринбурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии