От Киева к Москве. Даниил Московский – младший сын Александра Невского

Официальная украинская историография (серьёзная, а не шизофренические писания "Мыколы Галичанца" и ему подобных) не признаёт преемственности Руси Московской и Киевской.
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