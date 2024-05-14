Русская весна
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Русская весна

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Враг подтверждает успехи российских войск на нескольких участках фронта (КАРТА)

Враг подтверждает успехи российских войск на нескольких участках фронта (КАРТА)

Враг подтверждает успехи российских войск сразу на нескольких участках фронта: ► На купянско-лиманском участке сохраняется высокий темп боевых действий юго-восточнее Ивановки, в районе Кисловки, восточнее Тернов и в Серебрянском лесу.

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