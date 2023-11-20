Актер Леонид Ярмольник рассказал, как планирует отмечать Новый год. Он посетил премьеру фильма режиссера Романа Полански «Дворец», одну из ведущих ролей в картине сыграл российский артист Александр Петров.
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