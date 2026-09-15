Султан Сулейман из «Великолепного века» приехал в Россию и назвал борщ русским блюдом (ВИДЕО)

Известный турецкий актер Халит Эргенч, исполнивший роль султана Сулеймана в популярном сериале «Великолепный век», приехал в Россию на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбург.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин начал перег...
- «Без помощи США У...
- Задержана банда п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым